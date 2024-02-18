Навальнисты провалили «акцию скорби» накануне «стадии депрессии»

дааа, таких бы людей да в 1917-м... и не было бы 70 лет геноцида, голода и нищеты....

Поставил свечку за упокой души борьки надеждина. Пущай за навальным определяется. Да будет земля ему на свалке. АМИНЬ!!!!

Людмила Лиханова

Так они такие же как и ты. Ты давно уже никому не интересна. Так, собираешь подачки от комментов, да и те оскудели, де билка.🤣🤣🤣