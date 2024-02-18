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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Навальнисты провалили «акцию скорби» накануне «стадии депрессии»

Навальнисты провалили «акцию скорби» накануне «стадии депрессии»

Политнавигатор Сторонники блогера-экстремиста Алексея Навального попробовали провести серию акций по всей России в знак скорби о его смерти в колонии.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
дааа, таких бы людей да в 1917-м... и не было бы 70 лет геноцида, голода и нищеты....
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3 час.
николай ткаченко
Поставил свечку за упокой души борьки надеждина. Пущай за навальным определяется. Да будет земля ему на свалке. АМИНЬ!!!!
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3 час.
Людмила Лиханова
Так они такие же как и ты. Ты давно уже никому не интересна. Так, собираешь подачки от комментов, да и те оскудели, де билка.🤣🤣🤣
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1 час.

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