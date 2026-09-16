15 домов и квартир, где случайные открытия окунули в атмосферу прошлого и подарили массу впечатлений

Каждый старый дом хранит сюрпризы, о которых порой не догадываются даже хозяева. Иногда достаточно разобрать печь на даче, стену или вскрыть половицу, чтобы обнаружить капсулу времени или ценное сокровище.
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