Мифы о сексе, которые мешают полноценно жить женщинам.

Женские мифы о сексе Почему представительницы распрекрасного пола, я о дамах, предпочитают верить во всё, что касается секса нехорошего, но никогда не западают на этот самый секс сразу после первого предложения, даже если кто-то умело восхваляет те или иные его моменты? — А никому это доподлинно неизвестно, включая меня.