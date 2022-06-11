Лента новостей

49 подписчиков

В Омской области определились с подрядчиками по ремонту дорог с интенсивным движением

В Омской области определились с подрядчиками по ремонту дорог с интенсивным движением

Управлением дорожного хозяйства Омской области заключены государственные контракты на ремонт региональных автодорог национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Вернуться к статье
Страница канала

Картина дня

наверх