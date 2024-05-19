Эндокринолог Янг: головную боль могут вызвать мясо, шоколад, выдержанные сыры

Некоторые продукты могут вызывать головную боль. Об этом предупредила эндокринолог Екатерина Янг. В список вошли обработанное мясо, шоколад, выдержанные сыры, продукты, содержащие глутамат натрия, алкоголь, искусственные подсластители.
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