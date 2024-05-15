Украина должна пойти на перемирие, даже если условия сильно не понравятся некоторым бандеровцам. Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого в РФ как преступника политолога Юрия Романенко заявил офицер ВСУ Геннадий Друзенко, скандально известный тем, что отдал приказ своим подчиненным кастрировать российских солдат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».