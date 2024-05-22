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Пермское НПО «Искра» поменяет собственника

Пермское НПО «Искра» поменяет собственника

Сейчас 100% акций завода принадлежит государству.Федеральное правительство рассматривает возможность передачи пермского НПО «Искра» от «Роскосмоса» «Корпорации тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).

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