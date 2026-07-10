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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Банк России выпустил обновленную банкноту номиналом 100 рублей

Банк России выпустил обновленную банкноту номиналом 100 рублей

На лицевой стороне сохранился привычный защитный комплекс и появился QR-код, ведущий на страницу ЦБ с описанием признаков подлинности Банк России представил новую сторублевую банкноту, посвященную Центральному федеральному округу, о чем свидетельствует пресс-релиз регулятора.

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