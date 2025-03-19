Военкор назвал удар ВСУ по нефтебазе Кубани ответом на договоренность Путина и Трампа

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтебазе в Краснодарском крае — ответ Владимира Зеленского на предварительную договоренность президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о перемирии.
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