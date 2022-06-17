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Наследство - государству.

Наследство - государству.

Вопрос:Разъясните, в каких случаях наследство переходит к государству?Ответ:Наследство переходит к государству, если при жизни наследодателем было составлено завещание в пользу государства.

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