В США у шоурума Tesla более 400 человек протестовали против действий Маска

Более 400 человек протестовали против действий американского предпринимателя и директора департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска у шоурума автомобилей Tesla в городе Роквилл американского штата Мэриленд.
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