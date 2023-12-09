Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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И с микрофоном в руках, и с иголкой в зубах: эти знаменитости не только талантливые артисты, но и умелые швеи!

И с микрофоном в руках, и с иголкой в зубах: эти знаменитости не только талантливые артисты, но и умелые швеи!

Кто бы мог подумать, они умеют шить, да еще как, что коллеги по цеху завидуют и спрашивают, у какого дизайнера одеваются! ВАЛЕРИЙ ЛЕОНТЬЕВ Валерий Яковлевич всегда был творческим человеком, с детства он проявлял интерес не только к вокалу, но и к моде.

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