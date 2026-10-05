Михаил Развожаев обсудил с Валентиной Матвиенко меры поддержки бизнеса в Севастопле

Губернатор Севастополя встретился с Председателем Совета Федерации.В ходе двусторонней встречи Михаил Развожаев и Валентина Матвиенко обсудили действующие в Севастополе меры экономической поддержки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым