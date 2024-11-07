«МЮ» после увольнения тен Хага выиграл два матча и сыграл вничью один раз

Сегодня команда под руководством Руда ван Нистелроя обыграла ПАОК (2:0) в Лиге Европы. Также манкунианцы разгромили «Лестер» (5:2) в Кубке лиги 30 октября и разделили очки с «Челси» (1:1) в АПЛ 3 ноября.
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