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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» после увольнения тен Хага выиграл два матча и сыграл вничью один раз

Сегодня команда под руководством Руда ван Нистелроя обыграла ПАОК (2:0) в Лиге Европы. Также манкунианцы разгромили «Лестер» (5:2) в Кубке лиги 30 октября и разделили очки с «Челси» (1:1) в АПЛ 3 ноября.

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