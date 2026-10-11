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Аргументы и Факты

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Астроном Киселев раскрыл, какую опасность несет метеорный поток Дракониды

Астроном Киселев раскрыл, какую опасность несет метеорный поток Дракониды

Метеорный поток Дракониды не представляет для людей угрозы, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев рассказал в эксклюзивном комментарии aif.

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