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Европа копает себе "продовольственную яму". Новые рестрикции толкают к голоду - Захарова

Европа копает себе "продовольственную яму". Новые рестрикции толкают к голоду - Захарова

Европа повысит пошлины на русские продукты. Захарова раскрыла последствия шага ЕС.Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления главы Еврокомиссии о повышении торговых пошлин на русские и белорусские продукты.

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