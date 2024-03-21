Европа копает себе "продовольственную яму". Новые рестрикции толкают к голоду - Захарова

Европа повысит пошлины на русские продукты. Захарова раскрыла последствия шага ЕС.Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления главы Еврокомиссии о повышении торговых пошлин на русские и белорусские продукты.
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