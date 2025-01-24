Овчинский: дом по программе реновации построили в Бескудниковском районе

Новостройку по программе реновации возвели в Бескудниковском районе на севере Москвы. Дом расположен по адресу: Бескудниковский бульвар, дом 50/1, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.
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