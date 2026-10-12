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Телекинез существует? Вот что показали 100 лет экспериментов

Двигать предметы силой мысли пытались тысячи людей, а учёные проверяли телекинез десятилетиями. Некоторые эксперименты даже давали удивительные результаты.

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