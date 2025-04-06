Священник рассказал, как правильно встретить Пасху в 2025 году: от куличей до крестного хода

МОСКВА, 6 апреля, ФедералПресс. Православные христиане встретят Пасху уже 20 апреля. Руководитель миссионерского отдела Иркутской епархии, священник Никита Зверев рассказал о смысле праздника, главных традициях и о том, чего следует избегать в этот период.
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