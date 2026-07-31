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Экс-игрок «Зенита» и «Динамо» Сазонов перейдет в «Хетафе» бесплатно. У защитника истек контракт с «Торино»

« Хетафе » подпишет грузинского защитника Сабу Сазонова на правах свободного агента, сообщает Marca.

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