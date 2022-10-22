Ткачак получил 4 минуты штрафа в овертайме за грубую игру против Кучерова. «Тампа» забила 4 на 3 и победила «Флориду»

Мэттью Ткачак получил 4 минуты штраф в овертайме за грубую игру против Никиты Кучерова. Форвард «Флориды» был наказан за грубость и удар соперника клюшкой на 1-й минуте овертайма в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (2:3 ОТ).