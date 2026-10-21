Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) в среду подтвердило, что космический аппарат, запущенный накануне в рамках первой в мире миссии по сбору образцов с одного из спутников Марса, работает в штатном режиме, сообщает 21 октября японское деловое агентство Kyodo News.