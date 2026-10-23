Римский саркофаг IV века под Вестминстерским аббатством веками скрывал свою главную тайну. Новое исследование показало, чьи останки там лежат на самом деле, почему роскошный крест на крышке не совпадает с надписью на камне и как ученые XXI века опровергли выводы археологов королевы Виктории.
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