СМИ: противники Трампа среди республиканцев собрали $35 млн для кампании Харрис

Политика как она есть

В США сторонники Республиканской партии, выступающие против экс-президента Дональда Трампа в предвыборной гонке, собрали более $35 млн для кампании вице-президента Камалы Харрис — кандидата от демократов, сообщает ТАСС со ссылкой на Newsweek.