СМИ: противники Трампа среди республиканцев собрали $35 млн для кампании Харрис

В США сторонники Республиканской партии, выступающие против экс-президента Дональда Трампа в предвыборной гонке, собрали более $35 млн для кампании вице-президента Камалы Харрис — кандидата от демократов, сообщает ТАСС со ссылкой на Newsweek.
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