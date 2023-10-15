ФОТО: ROLAND BALIK/GLОBALLООKPRЕSS ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО КИЕВ СНИМАЮТ С ДОВОЛЬСТВИЯ: КАКОЕ ОРУЖИЕ НУЖНО УКРАИНЕ И ИЗРАИЛЮ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ВОЙНЫ США храбрятся, заявляя, что их запасов хватит и на поддержку Украины, и на помощь Израилю, и на противостояние Китаю в АТР.