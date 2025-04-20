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Овечкин о целях на плей-офф: «Дело не в рекорде, главное – выиграть еще один Кубок Стэнли. Это веселое время года»

«Кэпиталс» заняли первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата НХЛ и сыграют с «Монреалем» в первом раунде плей-офф.

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