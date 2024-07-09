❗️Сегодня в Феодосии пройдут учебные стрельбы Как сообщают в администрации города, стрельбы пройдут с 11:00 до 13:00.
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❗️Сегодня в Феодосии пройдут учебные стрельбы Как сообщают в администрации города, стрельбы пройдут с 11:00 до 13:00.