Вечерняя Москва

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В Москве пройдет день инвестора для EdTech-компаний

В Москве пройдет день инвестора для EdTech-компаний

На площадке Агентства инноваций Москвы «Старт Хаб» на «Красном Октябре» 19 мая пройдет день инвестора «Технологии для развития человеческого капитала» для компаний, задействованных в сфере HR и школьного, среднего и дополнительного образования.

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