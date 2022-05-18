В Москве пройдет день инвестора для EdTech-компаний

На площадке Агентства инноваций Москвы «Старт Хаб» на «Красном Октябре» 19 мая пройдет день инвестора «Технологии для развития человеческого капитала» для компаний, задействованных в сфере HR и школьного, среднего и дополнительного образования.
На площадке Агентства инноваций Москвы «Старт Хаб» на «Красном Октябре» 19 мая пройдет день инвестора «Технологии для развития человеческого капитала» для компаний, задействованных в сфере HR и школьного, среднего и дополнительного образования.
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