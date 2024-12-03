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Небензя: Террористов в Сирии в той или иной степени поддерживают США

Небензя: Террористов в Сирии в той или иной степени поддерживают США

Постпред Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя проинформировал о том, что действующие на территории Сирийской Арабской Республики террористические группировки поддерживаются Соединёнными Штатами Америки и их сателлитами.

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