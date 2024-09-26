В Сомали выступил против западных санкций на поставки продовольствия из РФ

Против антироссийких санкций западных стран, которые препятствуют поставкам продовольствия в Африку, выступает сомалийское правительство, заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Ахмед Моалим Фики 26 сентября журналистам.
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