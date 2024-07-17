Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 388 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Е Пронина
    никакой заморозки,только капитуляция)Карасёв: «Что Бай...
  • Балу -
    Если бы только Донбасс... Донбасс укры потеряли уже в 2014 году...Украинский полито...
  • Светлана Зуева
    Еще одна котлета.....вари борщи,чувиха!Променявшая Росси...

Бывшая икона российских либералов жалеет, что украинских нацистов не повесили на майдане

Бывшая икона российских либералов жалеет, что украинских нацистов не повесили на майдане

России следовало гораздо раньше заняться ликвидацией киевского режима. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-президент России и бывший премьер Дмитрий Медведев, занимающий сегодня должность зампреда Совета безопасности РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Полностью согласна с мнением уважаемого Дмитрия Медведева!!!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх