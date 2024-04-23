В Калуге стартует первенство России по прыжкам в воду среди юниоров

В Калуге с сегодняшнего дня начнутся всероссийские соревнования по прыжкам в воду. Как сообщили в Минспорта региона, с 23 по 28 апреля во Дворце спорта "Центральный" пройдет первенство России по прыжкам в воду среди юниоров.
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