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«Тенерифе» одержал волевую победу над «Дарушшафакой» в Лиге чемпионов ФИБА

«Тенерифе» одержал волевую победу над «Дарушшафакой» в Лиге чемпионов ФИБА

Стамбульская «Дарушшафака» с разницей в четыре очка уступила «Леново Тенерифе» в матче 6 тура группы L Лиги чемпионов ФИБА, который состоялся 21 марта на арене «Пабельон Инсулар Сантьяго Мартин» в испанском городе Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна.

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