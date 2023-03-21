«Тенерифе» одержал волевую победу над «Дарушшафакой» в Лиге чемпионов ФИБА

Стамбульская «Дарушшафака» с разницей в четыре очка уступила «Леново Тенерифе» в матче 6 тура группы L Лиги чемпионов ФИБА, который состоялся 21 марта на арене «Пабельон Инсулар Сантьяго Мартин» в испанском городе Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна.