NYT узнала, почему Зеленский отложил увольнение Залужного

По словам депутатов украинского парламента, на которых ссылается газета, «путаница в верхах уже распространяется по украинским Вооруженным силам»<strong>Правительство украинского президента Владимира Зеленского планировало уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного 29 января, однако из-за утечки информации об отставке отложило ее, пишет The New York Times со ссылкой на бывшего высокопоставленного украинского чиновника.