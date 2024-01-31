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NYT узнала, почему Зеленский отложил увольнение Залужного

NYT узнала, почему Зеленский отложил увольнение Залужного

По словам депутатов украинского парламента, на которых ссылается газета, «путаница в верхах уже распространяется по украинским Вооруженным силам»<strong>Правительство украинского президента Владимира Зеленского планировало уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного 29 января, однако из-за утечки информации об отставке отложило ее, пишет The New York Times со ссылкой на бывшего высокопоставленного украинского чиновника.

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