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«Краснодар» против судей, отстранение русского биатлона в силе, «Спартак» нашел спортдира в Англии, Холанд и Артета – лучшие в АПЛ в августе, Франция и Испания в финале Евробаскета и другие новости

«Краснодар» против судей, отстранение русского биатлона в силе, «Спартак» нашел спортдира в Англии, Холанд и Артета – лучшие в АПЛ в августе, Франция и Испания в финале Евробаскета и другие новости

Доброе утро! Главные спортивные новости прошедших суток уже собраны к твоему неспешному субботнему завтраку ☺️ 1.

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