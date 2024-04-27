Российский снайпер рассказал о ликвидации наемников из США в Светлодарске

В ходе боев за теплоэлектростанцию в Светлодарске ДНР были уничтожены американские наемники, сообщает РИА Новости со ссылкой на ликвидировавшего иностранных боевиков российского снайпера с позывным «Дым».
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