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Аргументы и Факты

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Российский снайпер рассказал о ликвидации наемников из США в Светлодарске

Российский снайпер рассказал о ликвидации наемников из США в Светлодарске

В ходе боев за теплоэлектростанцию в Светлодарске ДНР были уничтожены американские наемники, сообщает РИА Новости со ссылкой на ликвидировавшего иностранных боевиков российского снайпера с позывным «Дым».

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