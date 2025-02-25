Депутаты сформулируют вопросы губернатору и обсудят помощь детям войны

В эти минуты начинается первое в этом году пленарное заседание заксобрания Свердловской области. В повестке заседания – 26 вопросов, в том числе – о назначении мировых судей, о докладе уполномоченного по правам предпринимателей Елены Артюх.
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