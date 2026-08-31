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В ГД заявили о незаконном сборе из других стран данных россиян перед выборами

В ГД заявили о незаконном сборе из других стран данных россиян перед выборами

В преддверии российских выборов с территории третьих стран предпринимаются попытки незаконного сбора личных данных россиян, предупредил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв.

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