В одном из районов Свердловской области лесорубы случайно разбудили медведя

Жителей Алапаевского района предупредили об опасном хищнике, который теперь бродит по округе.Жителей Алапаевского района в Свердловской области предупредили о том, что по округе бродит медведь, которого случайно разбудили лесорубы, сообщил глава Артемовского городского округа Константин Трифонов.