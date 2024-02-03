В одном из районов Свердловской области лесорубы случайно разбудили медведя

Жителей Алапаевского района предупредили об опасном хищнике, который теперь бродит по округе.Жителей Алапаевского района в Свердловской области предупредили о том, что по округе бродит медведь, которого случайно разбудили лесорубы, сообщил глава Артемовского городского округа Константин Трифонов.
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