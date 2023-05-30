Аргументы недели

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Funke: Министр обороны Украины Резников утверждает, что Киев не нападет на территории России

Алексей Резников, украинский министр обороны, заявил, что Украина не нападет на российскую территорию и "стремится к нормальным отношениям" с Россией, как с Польшей, Словакией или Румынией.

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