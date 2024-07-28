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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгений Малкин: «Надеюсь, КХЛ выведет из обращения 10-й номер Мозякина, как в НХЛ вывели номер Гретцки» 

В субботу в прощальном матче Мозякина «Друзья Мозякина» и «Металлург» сыграли вничью – 10:10. «Очень надеялся, что его номер выведут из обращения.

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