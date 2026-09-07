FT: Уиткофф и Кушнер привезли в Москву и Киев обновлённые версии мирных планов

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер привезли в Москву и Киев обновлённые версии мирных предложений, учитывающие изменения обстоятельств после приостановки переговоров по урегулированию на Украине в феврале, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.