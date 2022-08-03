Эксперт объяснил, что будет с долларом и евро при отмене биржевых торгов

В случае отмены биржевых торгов, которая возможна после нового витка санкционных ограничений, для доллара и евро установят ценовой коридор, рассказал исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерз» Артем Тузов «Прайму».
В случае отмены биржевых торгов, которая возможна после нового витка санкционных ограничений, для доллара и евро установят ценовой коридор, рассказал исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерз» Артем Тузов «Прайму».
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