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Эксперт объяснил, что будет с долларом и евро при отмене биржевых торгов

В случае отмены биржевых торгов, которая возможна после нового витка санкционных ограничений, для доллара и евро установят ценовой коридор, рассказал исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерз» Артем Тузов «Прайму».

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