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У Шестеркина 3 поражения в последних 4 матчах. Он отбил 32 броска «Торонто» из 35

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 32 броска из 35 в матче с «Торонто» (2:3 ОТ). Россиянин потерпел третье поражение в последних 4 играх чемпионата НХЛ.

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