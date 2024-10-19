Очевидцы сообщили о падении обломков БПЛА на завод «Кремний» в Брянске

Очевидцы сообщили о падении обломков БПЛА на производственные здания завода «Кремний» в Брянске.В настоящий момент перекрыто движение на отрезке улицы Красноармейской от памятника Лётчикам до сквера Комсомольский.
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