В Тверской области мужчина хранил дома марихуану

Ржевский полицейские в деревне Коршкино у местного жителя обнаружили запрещенные вещества. Как сообщает пресс-служба УМВД региона, при осмотре дома 26-летнего молодого человека правоохранители нашли вещество растительного происхождения.
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