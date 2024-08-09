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Под Курск срочно прибыли бойцы ЧВК "Вагнер"

Под Курск срочно прибыли бойцы ЧВК "Вагнер"

ПРОТИВ ЭЛИТЫ ВСУ ВСТАЛИ СПЕЦНАЗ ВДВ И ЧВК "ВАГНЕР" - НАСТУПЛЕНИЕ РУССКОЙ АРМИИ НАЧНЁТСЯ С СУМЩИНЫ: СВОДКА С ФРОНТОВ СВО Ситуация на фронте развивается стремительно, динамика наступления русской армии растёт.

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Комментарии
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ВераВерная
Где Суровикин? Где Попов? Ну что ещё должно произойти, чтоб вернуть боевых генералов на фронт?
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11 час.
АА
Алекс Архипов
Это всего 1000 человек навела такой шорох? Что-то не верится.
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10 час.
Семен Демин
Возможно, это была провокация со стороны РФ для оправдания захвата Сумской области.
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6 час.

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