В мэрии Новосибирска объяснили проблемы с экспертизой станции метро «Спортивная»

Корректировку проектной документации станции «Спортивная» продолжают изучать в Главгосэкспертизе. О том, что эксперты в очередной раз не согласовали изменения в проекте, принятые в ходе строительства станции накануне сообщил общественник Евгений Митрофанов.
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