Муж Блиновской стал снайпером на СВО

Муж известной королевы марафонов Алексей Блиновский стал снайпером, он прошел полный курс подготовки и на данный момент служит под Красногоровкой в Донецкой Народной Республике, об этом сообщил Telegram-канал Mash.
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