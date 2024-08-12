В мобильных чипах Qualcomm обнаружено около 10 критических уязвимостей Исследов...

В мобильных чипах Qualcomm обнаружено около 10 критических уязвимостейИсследователи из команды Google по поиску уязвимостей Android Red Team обнаружили более девяти уязвимостей в Adreno GPU — популярном программном обеспечении от Qualcomm, используемом для управления мобильными чипами на миллионах Android-устройств.
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